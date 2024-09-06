Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:33, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

Медведев заявил, что Дуров может передать Франции ключи шифрования Telegram

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в парижском аэропорту, может передать ключи шифрования французским спецслужбам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев рассказал, что во время встречи с Дуровым в 2010-х годах он предупредил предпринимателя о том, что он «должен будет рано или поздно отдать» ключи шифрования Telegram. Бизнесмен ответил, что никогда не сделает этого.

Зампред Совбеза допустил, что основатель Telegram передаст ключи шифрования французским спецслужбам в случае сильного давления со стороны властей страны. «Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что арест Дурова напоминает политическое преследование. По его словам, представителям российской власти нужно следить за подобными решениями.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена взяли под судебный надзор, ему запретили покидать Францию. По версии следствия, предприниматель является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.

Что думаешь? Оцени!
      Евгения Наумова
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

      В СПЧ призвали ужесточить правила пребывания мигрантов в России

      Раскрыта причина стрельбы около школы в Красноярске

      В Курске для голосующих предусмотрели варианты для эвакуации

      Кредитование россиян замедлилось

      Россиянам раскрыли неожиданную пользу пирожков с картошкой

      Польша предъявит обвинения трем белорусам в связи с задержанием Протасевича

      В Союзном государстве заявили о неспособности Киева поссорить русских и украинцев

      В России ограничили снятие валюты

      Названа дата начала добычи Россией редкого стратегического сырья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше