Медведев допустил передачу Дуровым Франции ключей шифрования Telegram

Медведев заявил, что Дуров может передать Франции ключи шифрования Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный в парижском аэропорту, может передать ключи шифрования французским спецслужбам. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Медведев рассказал, что во время встречи с Дуровым в 2010-х годах он предупредил предпринимателя о том, что он «должен будет рано или поздно отдать» ключи шифрования Telegram. Бизнесмен ответил, что никогда не сделает этого.

Зампред Совбеза допустил, что основатель Telegram передаст ключи шифрования французским спецслужбам в случае сильного давления со стороны властей страны. «Если его жизнь сложится неблагоприятным образом, а к этому есть предпосылки, то никуда он не денется», — подчеркнул Медведев.

Ранее Медведев заявил, что арест Дурова напоминает политическое преследование. По его словам, представителям российской власти нужно следить за подобными решениями.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Он пробыл под стражей четыре дня и предстал перед судом. Бизнесмена взяли под судебный надзор, ему запретили покидать Францию. По версии следствия, предприниматель является соучастником противозаконных действий, совершенных через Telegram.