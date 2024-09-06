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09:05, 6 сентября 2024Россия

Минобороны России рассказало о применении ВСУ французского вооружения под Курском

МО России: ВСУ применили французские САУ Caesar в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar в Курской области. О применении этого вида вооружения рассказали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, российские разведчики заметили САУ с беспилотника, а артиллеристы по полученным координатам смогли уничтожить одну из установок. «Было зафиксировано интенсивное возгорание на месте размещения орудия противника», — рассказали в МО.

Ранее стало известно об уничтожении аналогичной САУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике.

В Курской области больше четырех недель продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию региона украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.

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      Марк Леонов
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