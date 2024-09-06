Минобороны России рассказало о применении ВСУ французского вооружения под Курском

МО России: ВСУ применили французские САУ Caesar в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar в Курской области. О применении этого вида вооружения рассказали в Министерстве обороны (МО) России, заявление приводит ТАСС.

По сообщению оборонного ведомства, российские разведчики заметили САУ с беспилотника, а артиллеристы по полученным координатам смогли уничтожить одну из установок. «Было зафиксировано интенсивное возгорание на месте размещения орудия противника», — рассказали в МО.

Ранее стало известно об уничтожении аналогичной САУ в районе Цукурино под Селидово в Донецкой народной республике.

В Курской области больше четырех недель продолжаются бои с вторгнувшимися на территорию региона украинскими войсками. В регионе введены режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации. Президент России Владимир Путин назвал изгнание ВСУ из Курской области священным долгом российских военных.