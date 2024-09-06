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19:41, 6 сентября 2024Россия

Минобороны сообщило о новой атаке на Курскую область

Минобороны России заявило об атаке украинского БПЛА на Курскую область
СюжетВзрывы в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли новую попытку атаковать Курскую область. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По их данным, попытка атаки украинского беспилотника по объектам на территории России была пресечена 6 сентября около 18:30 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — говорится в сообщении.

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В этот же день Минобороны России показало кадры уничтожения буксируемой гаубицы ВСУ в Курской области. На кадрах контроля виден передвигающийся по дороге объект. Оператору удается снять момент подлета российского боеприпаса и последующий взрыв.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

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      Никита Абрамов
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