Москвичам пообещали исключительный сентябрь

Синоптик Шувалов назвал сентябрь в Москве исключительным с точки зрения погоды

Сентябрь 2024 года в Москве можно назвать исключительным с точки зрения погоды. Необычные для этого периода климатические условия пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, его слова передает «Радио 1».

По словам синоптика, в ближайшие дни в Москве будет держаться теплая и солнечная погода. «Нужно радоваться солнцу. Не знаю, как к этому отнесутся лесники и работники сельского хозяйства, потому что засуха и пожарная опасность в лесах нарастают», — отметил Шувалов.

О сентябре будет напоминать только утренняя прохлада в 10 градусов и меньше, подчеркнул метеоролог. Дневные же температуры будут держаться на уровне плюс 25 градусов Цельсия. Дожди, по прогнозам Шувалова, в столицу придут не раньше 12-13 сентября.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова назвала сентябрь в Москве аномальным. По словам синоптика, температуры превышают климатическую норму на 3-4 градуса Цельсия.