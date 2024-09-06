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16:12, 6 сентября 2024Экономика

Москвичей предупредили об аномальном сентябре

Синоптик Позднякова: сентябрь в Москве будет аномально теплым

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В сентябре в Москве ожидается аномально теплая погода. Об этом жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет RT.

В субботу, 7 сентября, воздух прогреется до плюс 23-25 градусов Цельсия — это выше климатической нормы на 3-4 градуса. В воскресенье столбики термометров поднимутся до 24-26 градусов Цельсия, добавила синоптик.

Следующая неделя тоже начнется с теплой погоды. Мощных осадков не ожидается, но может местами пройти морось из-за смены антициклонов, уточнила Позднякова. «Даже страшно сказать, что такая хорошая погода. В ночные часы — где-то в пределах плюс 10-15 градусов Цельсия и дневная температура — плюс 22-27 градусов практически удержится до середины сентября», — заключила метеоролог.

Ранее синоптики предрекли россиянам аномальную зиму. По данным специалистов, температура воздуха в декабре будет на три градуса выше климатической нормы, в январе — на пять-семь градусов, а в феврале — на один-два градуса.

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      Нина Ташевская
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