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13:32, 6 сентября 2024Интернет и СМИ

В Кремле высказались об ответных ограничениях для американских СМИ

Песков: Москва при ограничениях для американских СМИ будет учитывать их политику

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

При введении ответных ограничений для американских СМИ в России Москва будет учитывать их редакционную политику. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, Москва тщательно наблюдает за редакционной политикой зарубежных СМИ. «Некоторые из них все-таки сохраняют какие-то намеки на попытку выдерживать баланс в подаче информации о происходящем, в первую очередь вокруг Украины. Некоторые из них не утруждают себя попытками сохранять баланс, информацию подают однобоко, не гнушаются фейками», — указал пресс-секретарь президента России.

Он добавил, что все вышеперечисленные факторы будут приниматься во внимание при введении ответных мер в отношении американских СМИ.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против главного редактора RT Маргариты Симоньян и ее заместителей. По данным американского Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.

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