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16:51, 6 сентября 2024Из жизни

Мужчина пропал во время катания на каяке и нашелся на следующий день в магазине

В США мужчина пропал во время катания по озеру на каяке и нашелся в магазине

Кадр: people.com

В США нашелся мужчина, который пропал во время катания на каяках в Калифорнии. Об этом пишет People.

57-летнего американца, имя которого не называется, родные объявили в розыск в понедельник, 2 сентября. Они отправились с ним кататься на каяках на озеро Натома, потеряли его и в 10 часов вечера обратились в полицию.

Поисковая операция, в ходе которой использовались лодки и беспилотники, длилась всю ночь. Рано утром на следующий день мужчина нашелся в нескольких километрах от озера. Он был в крупном магазине El Dorado Hills в районе Сакраменто.

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Другой информации полиция не предоставила. Как мужчина попал в магазин, также неизвестно.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Бихар, которого семья считала пропавшим без вести с января, нашелся летом. Мужчину обнаружили на рынке в другом городе, поедающим манты.

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      Никита Савин
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