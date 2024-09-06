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10:21, 6 сентября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о нехватке денег на выплаты военным

Депутат Пидласа: у МО Украины не хватит денег на выплаты военным в сентябре

Фото: Reuters

У Министерства обороны (МО) Украины не хватит денег, чтобы выплатить военнослужащим надбавки за участие в боевых действиях до 20 сентября, если не будет принят закон о внесении поправок в бюджет. Об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, передает ТАСС.

«К сожалению, это правда. Действительно, Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября. Я не могу сейчас назвать дату заседания Верховной Рады, но приблизительно 17-18 сентября мы ожидаем это голосование», — сказала она.

Депутат объяснила, что сложности с выплатами возникли из-за отсутствия военной помощи со стороны США в начале 2024 года, вызванного нежеланием Конгресса одобрять соответствующий законопроект. В результате этого Украина была вынуждена покупать вооружения за свой счет.

Во вторник, 3 сентября, в Верховной Раде рассматривали законопроект об увеличении налогов, который должен принести в бюджет порядка 30 миллиардов гривен. Однако по итогам голосования закон не был принят.

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      Александр Курбатов
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