На Украине заявили о бессмысленности перестановок в правительстве

Дубинский: смена состава правительства на фоне провалов на фронте бессмысленна

Решение президента Украины Владимира Зеленского совершить перестановки в правительстве на фоне провалов на фронте бессмысленно. Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зачем полностью провалившего работу Минстратегпрома Камышина переводят в ОП, и кто будет заниматься производством оружия? Кто вообще в “Слугах” и окружении Зеленского может заниматься производством? Никто. Очевидно, что ключевые проблемы украинской экономики — в экономике, финансах, обороне, энергетике. Но там изменений нет», — написал депутат.

По его словам, перестановки в правительстве делаются для имитации перемен.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отставку министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы словами «Кулеба с возу». Она также отметила, что данный «воз» все равно развалится.

