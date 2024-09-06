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19:44, 6 сентября 2024Россия

Назван самый вредный фастфуд

Диетолог Соломатина назвала жареный во фритюре фастфуд самым вредным

Фото: pla_iqphone / Shutterstock / Fotodom

Самым вредным фастфудом являются картошка фри и все блюда, которые жарились во фритюре, рассказала «Ленте.ру» диетолог Елена Соломатина. Она объяснила, что эти блюда содержат трансжиры, употребление которых чревато серьезными проблемами со здоровьем.

«Жареный во фритюре фастфуд бывает двух видов: вредный и катастрофически вредный, — сказала диетолог. — Катастрофа происходит тогда, когда во фритюре не меняют масло, что является нормальной практикой в большинстве заведений фастфуда».

Трансжиры, как объяснила Соломатина, нарушают работу организма, делая клеточные мембраны жесткими, плохо пропускающими питательные вещества и как будто старыми. Также эти токсичные вещества не только провоцируют раннее старение организма, но и могут стать причиной развития онкологических заболеваний.

«А бывает, что в заведениях фастфуда жарят на пальмовом масле. Это насыщенный жир, который приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии. При нарушении работы сосудов возрастают риски инсультов, инфарктов и даже сосудистой деменции — мозг страдает на фоне дефицита кислорода и питательных веществ, — предупредила диетолог. — Получается, что самый опасный фастфуд — это картошка фри, жареные сладкие пирожки, все, что жарится в панировке».

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Также Соломатина призвала избегать злоупотребления сладким фастфудом: пирожками, пончиками, булочками и прочим. Она напомнила, что из одной молекулы сахара синтезируются две молекулы жира, а ожирение само по себе является крайне опасным заболеванием.

«Самые полезные блюда из ресторанов быстрого питания — это пицца, шаурма. Все, где жарка сведена к минимуму, где мало сахаров, зато много овощей, зелени», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее диетолог, нутрициолог Елена Колотилкина предупредила об опасности дефицита клетчатки. В частности, это приводит к запорам и увеличению веса.

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      Наталия Белова
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