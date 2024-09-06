69-я параллель
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12:54, 6 сентября 202469-я параллель

Названа дата начала добычи Россией редкого стратегического сырья

Глава Министерства природных ресурсов: добыча лития начнется в 2025-2026 годах

Фото: Dnn87 / Wikimedia

Россия начнет добычу редкого стратегического сырья лития в 2025-2026 годах. Эти даты назвал глава Министерства природных ресурсов и экологии Александр Козлов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Козлова, добыча начнется на Колмозерском и Полмостундровском месторождениях, где разведочные работы уже почти завершились. «Геологоразведка идет успешно, и на этих объектах будет значительный прирост запасов», — цитирует агентство слова главы Минприроды.

Как ранее сообщали «Ленте.ру» в пресс-службе «Норникеля», благодаря Колмозерскому месторождению в России может появиться свое литиевое производство полного цикла.

Литий — редкий металл, применяющийся как в производстве литий-ионных аккумуляторов, которые ставят на электромобили, так и в ядерной энергетике — его используют для получения радиоактивного изотопа водорода, трития. Также литий используется при производстве синтетических волокон. Металл не добывается Россией с 1997 года, вместо этого его закупают за рубежом.

ЖЗЛ
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