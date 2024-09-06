Неприличный комментарий гостя программы смутил телеведущих

Ведущие телеканала ITV Бен Шепард и Кэт Дили смутились из-за неприличного комментария гостя программы This Morning. Фрагмент передачи доступен на YouTube.

Во время программы обсуждались результаты исследования, согласно которым люди, родившиеся с 1946 по 1964 год, называемые поколением бэби-бумеров, охотно строят так называемую дружбу с привилегиями. Под привилегиями в данном случае понимаются интимные отношения.

Гость программы Ник Феррари, представляющий это поколение, заявил, что на самом деле эти люди хотят просто весело проводить время. «Пойти с кем-нибудь поужинать, выпить кофе, а не, выражаясь грубо, потискаться», — высказался он.

Ведущий и вторая гостья Ванесса Фельц поняли, что Феррари имеет в виду секс, рассмеялись и смутились. После этого гость добавил, что некоторые представители поколения бэби-бумеров все-таки хотят немного «поразвлечься». «Ник, как ты соблазнил свою партнершу? Спросил у нее: "Не хочешь немного потискаться?"» — спросил, смеясь ведущий Шепард.

Гостья программы Фельц добавила, что не согласна с мнением о том, что дружба с привилегиями является для нее предпочтительным вариантом отношений. «Разве я ищу такого? Абсолютно нет. Думаю, это было бы разрушительно для дружбы», — заключила она.

Ранее ведущий Джерри Мерфи не смог справиться с пультом управления в студии и рассмешил пользователей сети. В комментариях в соцсети X предположили, что от подобного оборудования следует отказаться.