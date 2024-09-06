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09:32, 6 сентября 2024Мир

Никарагуа освободила политзаключенных после переговоров с США

WP: Никарагуа освободила более 100 политзаключенных после переговоров с США

Фото: Presidencia de Guatemala / Handout/ Reuters

Никарагуа освободила более 100 политических заключенных после переговоров с США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как сообщается, правительство Никарагуа в четверг освободило 135 политзаключенных, в том числе 13 членов базирующейся в Техасе евангельской христианской организации. Освобожденные были доставлены в Гватемалу и смогут подать заявление на получение соответствующего правового статуса в США.

WP отмечает, что операция по освобождению проводилась администрацией президента США Джо Байдена в тайне, а убеждение властей Никарагуа заняло несколько месяцев. «При этом освобождение заключенных было мгновенным», — подчеркнул чиновник Госдепартамента США Эрик Якобштейн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о согласовании сделки по перемирию в секторе Газа. Политик подчеркнул, что обмен заложниками и заключенными активно обсуждался в последние дни.

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      Юрий Леонов
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