Никарагуа освободила политзаключенных после переговоров с США

WP: Никарагуа освободила более 100 политзаключенных после переговоров с США

Никарагуа освободила более 100 политических заключенных после переговоров с США. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Как сообщается, правительство Никарагуа в четверг освободило 135 политзаключенных, в том числе 13 членов базирующейся в Техасе евангельской христианской организации. Освобожденные были доставлены в Гватемалу и смогут подать заявление на получение соответствующего правового статуса в США.

WP отмечает, что операция по освобождению проводилась администрацией президента США Джо Байдена в тайне, а убеждение властей Никарагуа заняло несколько месяцев. «При этом освобождение заключенных было мгновенным», — подчеркнул чиновник Госдепартамента США Эрик Якобштейн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о согласовании сделки по перемирию в секторе Газа. Политик подчеркнул, что обмен заложниками и заключенными активно обсуждался в последние дни.