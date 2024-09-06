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19:07, 6 сентября 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ уличил Зеленского во лжи

Офицер 47-й ОМБр ВСУ Мельник уличил Зеленского во лжи о покровском направлении

Фото: Alina Smutko / Reuters

Ситуация на покровском направлении остается нестабильной, несмотря на заявления президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского. Во лжи главу государства уличил в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) офицер 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Николай Мельник.

«Вчера главком и верховный сообщили, что на покровском направлении стабилизация. Но если это стабилизация, то я балерина», — заявил военный.

Он добавил, что Покровск ждет авдеевский сценарий, и ВСУ скоро могут перейти в неконтролируемое наступление.

Ранее Сырский рассказал о преимуществе Российской армии над украинскими войсками. По его словам, ВСУ уступают Москве в вооружении и личном составе.

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      Глеб Палехов
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