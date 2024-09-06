China Daily: посол Украины в Японии Корсунский оскорбил чувства народов Азии

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский оскорбил чувства азиатских народов, посетив храм Ясукуни, который считается в странах Азии символом милитаризма. С таким обвинением выступила китайская газета China Daily.

Сообщается, что посольство Украины в Японии опубликовало сообщение, в котором говорится, что Корсунский посетил храм Ясукуни, чтобы «отдать дань уважения мученикам, которые погибли за японскую нацию». «Посол и его посольство продемонстрировали отсутствие у них элементарных знаний истории», — утверждается в публикации.

Газета напомнила, что в храме Ясукуни почитается ряд военных преступников. «Называть этих военных преступников мучениками, погибшими за Японию, несомненно, является серьезным оскорблением чувств народов Азии, включая китайцев, чьи страны пострадали от варварского вторжения японских милитаристов, и грубым нарушением принципов международного сообщества», — отмечается в статье.