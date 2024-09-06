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20:18, 6 сентября 2024Спорт

Отец лучшего футболиста РПЛ рассказал о его отказе «Зениту»

Александр Тюкавин, отец Константина Тюкавина, рассказал об отказе сына «Зениту»
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Александр Тюкавин, отец форварда московского «Динамо» и сборной России Константина Тюкавина, рассказал об отказе сына от перехода в «Зенит». Его слова приводит Metaratings.

Он подчеркнул, что у нападающего было конкретное предложение от петербургской команды. «Это было его решение. Он просто ответил на это предложение: "Нет". И я уважаю его выбор», — заявил Тюкавин-старший.

Тюкавин был признан лучшим игроком минувшего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Форвард в 30 матчах забил 15 голов и сделал девять результативных передач. «Динамо» завоевало бронзовые медали.

В нынешнем сезоне 22-летний Тюкавин провел семь матчей в РПЛ. В его активе один забитый мяч и одна результативная передача.

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      Алексей Гусев
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