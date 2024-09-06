Открытое горение на складе в российском регионе ликвидировали

МЧС: открытое горение на складе в Узловском районе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огнеборцы не допустили распространения огня на соседние три производственных здания. На месте пожара превышения концентрации вредных веществ в воздухе не выявлено», — сообщили в ведомстве, добавив, что пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что на заводе «Пластик» в российском регионе начался крупный пожар. Информация о возгорании поступила в 18:29 На место ЧП выехали восемь пожарных расчетов и автолестница.