Передачу Германией новых танков для ВСУ связали с потерями в Курской области

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ потеряли три танковых батальона под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли больше танков в Курской области, чем получат от Германии, Дании и Нидерландов, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«В Курской области было уничтожено 82 танка, а ВСУ планируют передать только 77 Leopard, к тому же не самой новой модификации, — заметил Дандыкин. — У самих немцев сейчас с танками не очень, эти машины ничем не отличаются от техники советского производства».

По словам военного эксперта, Украине пытаются передать последнее имеющееся в западных странах оружие подобного типа: танки снимают с хранения, ремонтируют и отправляют.

«Это просто компенсация потерь в Курской области, и то не полноценная, только часть. ВСУ уже потеряли три танковых батальона, нужно как-то это восстанавливать», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что Германия вместе с Данией и Нидерландами передаст Киеву 77 танков Leopard 1A5 в качестве военной помощи. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.