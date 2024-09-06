Песков: власти РФ должны сделать Дальний Восток более привлекательным для жизни

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал задачу России на следующие 100 лет. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, власти России должны сделать так, чтобы Дальний Восток был более привлекательным для жизни, чем в европейской части страны. Песков подчеркнул, что успехи, которые были достигнуты за последние 10-20 лет осязаемы, но предстоит сделать еще многое.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что Россия является самой большой страной в мире, однако численность ее населения остается скромной. По его словам, на Дальнем Востоке живет около 7,5 миллиона человек. Песков назвал это дисбалансом.

Ранее Песков заявил о необходимости цензуры в нынешних военных условиях. Однако представитель Кремля подчеркнул, что является сторонником полной свободы слова.