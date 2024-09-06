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18:19, 6 сентября 2024Из жизни

Пилот вылез из кабины самолета и протер лобовое стекло

В Пакистане пилот вылез из кабины и помыл лобовое стекло самолета перед взлетом

Пилот гражданской авиации из Пакистана попал на видео, когда решил помыть лобовое стекло самолета. Ролик, снятый одним из пассажиров из здания аэропорта, опубликовал канал The News Z.

Пилот Serene Air вылез из кабины через боковое стекло и тщательно протер тряпкой лобовое стекло. Это случилось перед взлетом — борт Airbus A330-200 после этого успешно выполнил полет из Пакистана в Саудовскую Аравию.

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Ролик вызвал бурную реакцию пользователей в интернете и возмущение пакистанцев. Многим показалось, что такое поведение пилота — знак непрофессионализма, поскольку самолет должны мыть наземные службы.

Вскоре выяснилось, что подобная практика распространена во многих странах мира. По словам некоторых комментаторов, пилоты так поступают, когда недовольны плохо отмытыми стеклами.

Ранее сообщалось, что самолет врезался в автомобиль при взлете. Инцидент произошел в США, возле частного аэропорта в округе Саттер. Одномоторный самолет Republic RC-3 задел ограждение, а затем проезжающий по дороге пикап, когда пытался взлететь.

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      Антонина Черташ
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