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21:09, 6 сентября 2024Силовые структуры

Имущество бывших владельцев концерна «Покровский» потребовали изъять

Прокуратура потребовала изъять имущество бывших владельцев концерна «Покровский»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Заместитель генерального прокурора РФ подал в Каневской районный суд Краснодарского края иск к экс-владельцам концерна «Покровский» и их родственникам, требуя изъять движимое и недвижимое имущество, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные суда.

Иск «об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества» поступил в суд в конце августа. Ответчиками по нему выступают десять человек, в том числе бывшие совладельцы концерна Андрей Коровайко и Аркадий Чебанов.

Предварительное заседание по делу пройдет 17 сентября.

В 2018 году бывшую судью Арбитражного суда Ростовской области Светлану Мартынову осудили на семь лет колонии за хищение средств владельца концерна «Покровский» Андрея Коровайко.

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      Марина Совина
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