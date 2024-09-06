Полковник высказался о планах Великобритании передать Украине тысячи ракет для ПВО

Полковник Матвийчук: планы Британии передать Киеву оружие связаны с пропагандой

Планы Великобритании передать Украине тысячи ракет для средств противовоздушной обороны (ПВО) — это пропагандистский трюк, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Такое мнение об обещанном Киеву оружии он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это пропагандистский трюк, чисто направленный на поддержание военных действий на Украине. Они не могут изменить ситуацию с точки зрения ПВО Украины Анатолий Матвийчук полковник в отставке, военный эксперт

«Украина нуждается в системном подходе для организации противовоздушной обороны — это тактическая ПВО, оперативная ПВО, стратегическая ПВО. Ни первого, ни второго, ни третьего на Украине нет. У нее есть какие-то непонятные поставки, я бы сказал, очаговая ПВО, сиюминутная — что-то выкатили, куда-то постреляли. Это Patriot, IRIS-T, одни старые, одни новые, одни автоматизированные, другие неавтоматизированные. Это не система, это чистой воды хаос и поставки чисто для пиара. Великобритания, уверовав в возвращение своих имперских амбиций, давно объявляет о поставках и того, и другого, но она поставляет в очень малых количествах. Чтобы изменить ситуацию, надо оценить систему необходимости поставок и самое главное — завести единую систему управления», — сказал он.

Министерство обороны Великобритании пообещало поставить тысячи ракет для украинской ПВО, заявил министр обороны Соединенного королевства Джон Хили в интервью Politico. Так он прокомментировал сообщения о поставке Киеву 650 многоцелевых ракет Martlet для поддержки систем ПВО. В 2025 году военное ведомство ожидает еще больший заказ на поставки аналогичных ракет Киеву.