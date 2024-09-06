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09:03, 6 сентября 2024Наука и техника

Польша показала конкурента российского «Краснополя»

Польша показала высокоточный боеприпас APR-155 на выставке MSPO-2024

Фото: Michał Derela / Wikimedia

Компания Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) показала высокоточный артиллерийский боеприпас калибра 155 миллиметров APR-155, который может стать конкурентом российского снаряда «Краснополь», на выставке MSPO-2024. Об этом сообщает Army Recognition.

«Боеприпас, предназначенный для нанесения высокоточных ударов на большие расстояния, отражает постоянные усилия Польши по расширению национального производства военной техники, частично обусловленные уроками, извлеченными из продолжающегося конфликта на Украине», — пишет издание.

Коррекция снаряда выполняется аэродинамическими рулями по лазерной отметке на цели. В ходе полевых испытаний снаряд продемонстрировал высокую точность на дистанциях более 8 километров. При этом максимальная дальность стрельбы составляет 20 километров. APR-155 предназначен для использования в артиллерийских установках Krab и Kryl.

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В августе стало известно, что холдинг «Высокоточные комплексы» упростил и повысил технологичность производства снаряда «Краснополь» для повышения массовости его выпуска.

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