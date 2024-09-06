Попытавшуюся расправиться с двухмесячной дочерью россиянку осудили

Под Нижним Новгородом женщине дали 10 лет за попытку убийства двухлетней дочери

Под Нижним Новгородом Городецкий городской суд приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за попытку расправы над двухлетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Во время заседания своей вины она не признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года с возложением обязанностей и установлением ограничений.

Как установил суд, покушение на преступление произошло в ночь с 6 на 7 января 2024 года. Тогда осужденная под воздействием алкоголя решила расправиться с двухмесячной дочерью. Она избила ребенка, однако некий посторонний мужчина, который находился в этот момент в ее квартире, остановил ее.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи выясняют обстоятельства расправы в городе Чусовой Пермского края над россиянкой 1996 года рождения и ее дочерью 2017 года рождения.