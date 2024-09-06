Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:23, 6 сентября 2024Силовые структуры

Попытавшуюся расправиться с двухмесячной дочерью россиянку осудили

Под Нижним Новгородом женщине дали 10 лет за попытку убийства двухлетней дочери

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Под Нижним Новгородом Городецкий городской суд приговорил местную жительницу к 10 годам лишения свободы за попытку расправы над двухлетней дочерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 30 части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство, совершенное в отношении малолетнего, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам»). Во время заседания своей вины она не признала. Фигурантка будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1,5 года с возложением обязанностей и установлением ограничений.

Как установил суд, покушение на преступление произошло в ночь с 6 на 7 января 2024 года. Тогда осужденная под воздействием алкоголя решила расправиться с двухмесячной дочерью. Она избила ребенка, однако некий посторонний мужчина, который находился в этот момент в ее квартире, остановил ее.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи выясняют обстоятельства расправы в городе Чусовой Пермского края над россиянкой 1996 года рождения и ее дочерью 2017 года рождения.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский приехал к союзникам и предложил завершить конфликт с Россией. Как и когда он хочет это сделать?

      Наркозависимый россиянин под видом отца унес из детсада мальчика

      В Запорожской области опровергли слухи о прорыве ВСУ фронта у Васильевки

      В стране СНГ остановили работу российской системы денежных переводов

      Александр Ревва призвал не давить на детей при выборе профессии

      У российской телеведущей расстегнулся ремень во время прямого эфира

      Попытавшуюся расправиться с двухмесячной дочерью россиянку осудили

      «Бараны вы». Угрожавших бойцам СВО «бородачей в тапочках» призвали извиниться и решить конфликт по закону

      В Павлограде признали повреждение предприятий в результате удара ВС России

      Передачу Германией новых танков для ВСУ связали с потерями в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше