Антонов: закручивание санкционных гаек стало политическим спортом для США

Закручивание санкционных гаек стало неким «политическим спортом для США». Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит Telegram-канал дипмиссии.

«Демкоманда упражняется в нем, плодя разнообразные барьеры, с удивительным энтузиазмом. Причем все чаще речь идет о попытках надавить не только на Россию, но и на “третьи” страны. Заставить всех танцевать под собственную дудку, то есть доллар», — сказал Антонов.

По его словам, США осознают недостаточную эффективность введенных ими ограничений, из-за чего «палят во все стороны». Из-за этого под санкции попадают корабли, поставки высокоточных технологий и угрозы вторичными мерами в отношении партнеров, подчеркнул дипломат.

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно — подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.