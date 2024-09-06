Появились кадры с моментом столкновения переполненной электрички и КамАЗа в Петербурге

Опубликовано видео с моментом столкновения электрички и КамАЗа в Петербурге

В сети появилось видео с моментом столкновения электрички и КамАЗа в районе железнодорожной станции Броневая в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как грузовик переезжает необорудованный шлагбаумом переезд, когда из-за стоящей справа от него электрички выезжает еще один пассажирский состав, который таранит КамАЗ в боковую часть.

Ранее стало известно, что в результате аварии травмирован водитель грузовика. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

О том, что переполненная пассажирами электричка протаранила КамАЗ в Санкт-Петербурге, стало известно вечером 6 сентября. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, что привело столкновению и сходу одной колесной пары вагона.