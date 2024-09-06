Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:21, 6 сентября 2024Россия

Появились кадры с моментом столкновения переполненной электрички и КамАЗа в Петербурге

Опубликовано видео с моментом столкновения электрички и КамАЗа в Петербурге

В сети появилось видео с моментом столкновения электрички и КамАЗа в районе железнодорожной станции Броневая в Санкт-Петербурге. Ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как грузовик переезжает необорудованный шлагбаумом переезд, когда из-за стоящей справа от него электрички выезжает еще один пассажирский состав, который таранит КамАЗ в боковую часть.

Ранее стало известно, что в результате аварии травмирован водитель грузовика. Пассажиры и члены локомотивной бригады не пострадали.

О том, что переполненная пассажирами электричка протаранила КамАЗ в Санкт-Петербурге, стало известно вечером 6 сентября. По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал, что привело столкновению и сходу одной колесной пары вагона.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В России ответили на идею Зеленского завершить конфликт осенью

      Врач назвала снижающие иммунитет факторы

      Израильская армия заявила о подготовке к наступательным действиям на ливанском фронте

      Стало известно о лидерстве Санду в президентской гонке в Молдавии

      Двоих участников конфликта со стрельбой в Москве арестовали

      Россияне отсудили у МВД сотни тысяч рублей за ошибки в загранпаспортах

      Мигрант расправился с пожилым работником АЗС в Москве. Что об этом известно?

      США заменят советские ракеты ВСУ

      Алена Водонаева подарила квартиру племянникам

      В Европе к Молдавии обратились со словами «просто так вас не возьмут в ЕС»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше