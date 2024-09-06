Профессор МГУ рассказал на видео об обмане мошенниками

Волк: профессор МГУ стал жертвой мошенников, полиция поймала их пособника

Московские полицейские предотвратили хищение 460 тысяч рублей у профессора МГУ, который стал жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк и опубликовала видео с потерпевшим в своем Telegram-канале.

На кадрах профессор рассказывает, что неизвестные по телефону заявили ему, что с его счета террористам отправили 300 тысяч рублей, теперь ему якобы грозит уголовная ответственность и поэтому он должен помочь поймать мошенников и перевести деньги на «безопасный счет». Также на видео показаны наличные, которые профессор собирался отдать преступникам.

По словам потерпевшего, он отдал водителю такси 460 тысяч рублей, а затем заподозрил неладное и сообщил о мошенничестве участковому, продиктовав ему регистрационный номер такси. Автомобиль был замечен на Менделеевской улице, его остановили сотрудники полиции. Таксист сказал им, что вез посылку по указанному адресу и не знал о криминальной схеме. Оперативники проследовали по адресу доставки на Пресненскую набережную, где при передаче похищенных денег задержали молодого человека.

Он пояснил, что выполнял указание кураторов и должен был перевести полученную сумму на указанный сообщниками счет. Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают всех участников аферы.

Ранее эксперты предупредили россиян, что перед началом отопительного сезона активизировались мошенники, предлагающие установку или замену батарей.