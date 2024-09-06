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21:05, 6 сентября 2024Моя страна

Пугающего зайца сняла фотоловушка в Приморье

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В Приморье фотоловушка сняла пугающего зайца. Соответствующее видео публикует местный портал VladNews со ссылкой на сайт ФГБУ «Земля леопарда».

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На размещенных кадрах видны пятнистый олень и маньчжурский заяц, которые пристально посмотрели в камеру в ночное время. «На самом деле дикие животные весьма любопытны, и их интересуют новые объекты (фотоловушки) в лесу», — подчеркнули сотрудники нацпарка.

Ранее сообщалось, что фотоловушка в США запечатлела рысь, которая поймала на обед гремучую змею. «Кролики и зайцы, как правило, являются их любимой едой, но ядовитые змеи время от времени тоже попадают в меню», — прокомментировала фото сотрудница местного Департамента рыболовства и дикой природы.

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      Карина Черных
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