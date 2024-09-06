Пьяный эстонский спасатель на катере пересек российскую границу

Delfi: в Эстонии задержали пересекшего российскую границу пьяного спасателя

Сотрудник спасательного департамента Эстонии в нетрезвом состоянии на катере пересек российскую границу. Об этом сообщает портал Delfi.

Сообщается, что судно на озере Ляммиярв обнаружил пограничник. Он задержал и доставил пьяного водителя катера и двух сопровождавших его пассажиров в Вярску, где в отношении него составили протокол о правонарушении.

Как впоследствии объяснила пресс-секретарь Спасательного департамента Берит-Хелена Ламп, спасатель самовольно воспользовался лодкой в ​​нерабочее время. «Цель поездки не была связана с работой. Мы работаем над выяснением обстоятельств. Это очень досадный инцидент, и мы полностью сотрудничаем с Департаментом полиции и погранохраны» — сказала она.

Ранее стало известно, что эстонские пограничники препятствуют въезду иностранцев на территорию России. Как рассказал военкор Кости Хейсканен, в частности, они сорвали поездку финских журналистов в Донбасс.