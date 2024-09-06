Пьяный россиянин украл самокат у подростка и отдал его случайному ребенку

В Башкирии мужчина украл самокат у подростка и передал его другому ребенку

Сотрудники полиции задержали мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения украл самокат у подростка и отдал его другому ребенку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД по Башкирии.

По данным ведомства, к силовикам обратилась 36-летняя жительница Белорецка. Она сообщила, что неизвестный похитил детский самокат стоимостью около трех тысяч рублей, который принадлежит ее сыну. По словам женщины, средство передвижения было украдено с крыльца пункта выдачи заказов, где его оставил сам подросток.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Во время разговора с силовиками 27-летний задержанный пояснил, что в тот день гулял по городу в состоянии алкогольного опьянения и заметил самокат на улице Косоротова. Мужчина убедился, что рядом никого нет, забрал самокат и доехал на нем до остановки, где передал его случайно оказавшемуся рядом ребенку.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Абакане мужчина под видом отца похитил двухлетнего ребенка из детского сада.