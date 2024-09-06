Раскрыты потери ВСУ при ударе по учебному центру в Полтаве

ТАСС: при ударе по центру ВСУ в Полтаве погибли или ранены 500 специалистов

Порядка 500 специалистов, включая наемников из Польши, Франции, ФРГ и Швеции, обучавших украинских военных, погибли и ранены при ударе по тренировочному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Об этом сообщил ТАСС высокопоставленный военный источник.

«Третьего сентября текущего года нанесен групповой ракетный удар ОТРК "Искандер-М" по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в г. Полтаве. В результате удара погибло и ранено около 500 специалистов», — сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что среди погибших и раненых — солдаты ВСУ и нацгвардии. В частности, специалисты связи, операторы комплексов радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки, беспилотных летательных аппаратов, а также иностранные наемники.

3 сентября стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по авиагородку в Полтаве. По словам подпольщика Сергея Лебедева, взрыв был без детонации, но очень мощный.

Позже сообщалось, что Полтавский военный институт связи специализировался на подготовке работников радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы. Ракетный удар произошел в момент построения более 500 военных ВСУ.