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21:35, 6 сентября 2024Мир

Разведка США сделала заявление о вмешательстве внешних сил в проведение выборов

Разведка США: внешние силы не пытаются вмешаться в проведение выборов президента

Представитель разведсообщества США заявил, что внешние силы не пытаются вмешаться в проведение выборов президента страны. При этом он отметил, что враги Соединенных Штатов хотят ослабить их и повлиять на электоральные процессы, сообщает РИА Новости.

«Мы не видели, чтобы иностранные акторы пытались вмешаться в проведение выборов 2024 года», — заявил американский чиновник.

Однако, по его словам, такие страны, как Россия, Иран и Китай планируют использовать возможность оказать влияние на выборы в США путем оказания поддержки одному из кандидатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что обвинения Вашингтона в адрес Москвы в якобы вмешательстве в президентские выборы являются чушью.

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      Марина Совина
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