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12:37, 6 сентября 2024Мир

В России ответили на призыв Зеленского к союзникам игнорировать красные линии Путина

Джабаров осудил призыв Зеленского к союзникам игнорировать красные линии РФ
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Совет Федерации / Flickr

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского к союзникам игнорировать красные линии, установленные российским лидером Владимиром Путиным. В беседе с «Лентой.ру» сенатор осудил слова Зеленского.

Ранее Зеленский призвал военных союзников Киева игнорировать установленные Путиным красные линии и разрешить Киеву использовать оружие дальнего радиуса действия для нанесения ударов по российской территории.

«Нормальный политический деятель, который должен нести ответственности за свою страну, за свой народ, такого никогда бы не предложил. Он понимает, что в ответ он получит такой "подарок", после которого Украина вообще перестанет существовать. Вместо того чтобы искать пути к миру и соглашаться на переговоры, он призывает западных союзников, лидеров разрешить использовать летальное дальнобойное оружие для ударов по территории России», — отметил Джабаров.

Ни о каких красных линиях никто уже не говорит. (...) Надеюсь, что на Украине найдутся здоровые силы, которые остановят этого маньяка

Владимир Джабаровпервый зампред комитета Совфеда по международным делам

Зеленский прибыл в Германию на встречу в Рамштайне в пятницу, 6 сентября. Он сообщил, что встретится с министрами обороны США и Германии Ллойдом Остином и Борисом Писториусом, а также отдельно проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

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