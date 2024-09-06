Россияне отсудили у МВД сотни тысяч рублей за ошибки в загранпаспортах

«РГ»: россияне отсудили у МВД 465 тысяч рублей за ошибки в загранпаспортах

Российские туристы отсудили у МВД 465 тысяч рублей за ошибки в загранпаспортах, из-за которых сорвался их отпуск. Об этом пишет «Российская газета» («РГ»).

Как сообщает источник, семья из Озерска захотела провести новогодние каникулы в Таиланде и купила 11-дневный тур в эту курортную страну за сотни тысяч рублей. На пограничном контроле в аэропорту Екатеринбурга Кольцово у россиян возникли проблемы: отца пропустили, а матери с ребенком лететь запретили из-за опечаток в документах. У женщины в паспорте вместо «Ансаровна» было написано «Ансарова», а у ребенка в строке с полом значилась не буква, а символ «>».

Пограничники изъяли документы, а расстроенные путешественники вернулись домой и сообщили о проблеме туроператору. Но из 575 тысяч рублей (такова полная стоимость путевки) он вернул только 110 тысяч — остальное ушло на билеты и отель. Тогда уральцы обратились с досудебной претензией в отделение полиции, где им оформляли загранпаспорта. Там начали служебную проверку, но для возмещения ущерба порекомендовали обращаться в суд.

В итоге туристы последовали совету, и Озерский городской суд встал на их сторону. Он постановил выплатить семье 465 тысяч рублей за путевку и 30 тысяч рублей — за моральный вред. На обжалование решения у МВД есть месяц.

В июне официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала проблемы у россиян с заграничными паспортами при выезде за границу. Она рекомендовала проявить внимательность при получении документов и проверять корректность внесенных в них сведений.

