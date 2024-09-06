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18:58, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин с голым торсом вышел покурить во двор и был арестован

В Москве мужчина с татуировками вышел покурить и был арестован

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве местный житель с татуировками вышел покурить без футболки во двор и был арестован. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, инцидент произошел в районе Коптево. Выйдя во двор, мужчина наткнулся на проходящих мимо сотрудников полиции. Они увидели, что у него на теле есть татуировки в виде немецкого креста гитлеровских подразделений СС, и задержали. Фигуранта доставили в отдел и завели уголовное дело по статье о демонстрации нацистской символики. Затем был суд, на котором москвич признал вину. Его арестовали на 15 суток.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области суд оштрафовал местного жителя за размещение видео с нацистской символикой в социальной сети «ВКонтакте».

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      Анна Габай
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