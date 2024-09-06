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07:42, 6 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за съемку режимных объектов Москвы

В Москве россиянина задержали за съемку режимных объектов

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Москве задержали подозрительного мужчину, снимавшего режимные объекты Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемого заметили возле одного из режимных объектов столицы при осуществлении съемки. Объяснить зачем именно он производил съемку, россиянин не смог. Силовики изучают отснятые им материалы. Проводится проверка.

28 августа в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома сообщили о двух подозрительных молодых людях, снимавших теплоэлектростанцию (ТЭС) с крыши их здания.

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      Владимир Седов
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