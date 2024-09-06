Россиянина задержали за съемку режимных объектов Москвы

В Москве россиянина задержали за съемку режимных объектов

В Москве задержали подозрительного мужчину, снимавшего режимные объекты Москвы. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, подозреваемого заметили возле одного из режимных объектов столицы при осуществлении съемки. Объяснить зачем именно он производил съемку, россиянин не смог. Силовики изучают отснятые им материалы. Проводится проверка.

28 августа в Нижнем Новгороде жители многоквартирного дома сообщили о двух подозрительных молодых людях, снимавших теплоэлектростанцию (ТЭС) с крыши их здания.