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19:32, 6 сентября 2024Ценности

Россиянкам посоветовали носить юбку с брюками осенью

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить юбку с брюками осенью

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Стилист Александр Рогов посоветовал россиянкам носить необычное сочетание в одежде осенью. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам эксперта, в наступившем сезоне модными стали образы, состоящие из юбок с брюками. Свои слова специалист проиллюстрировал снимками инфлюэнсеров, которые продемонстрировали наряды с упомянутыми предметами гардероба.

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Так, на размещенных фото модели примерили юбки из разных материалов с цветными брюками. Данные изделия они дополнили бомберами, свитерами, куртками или пальто.

Ранее в сентябре стилист Рогов призвал россиянок носить меховую обувь осенью. В качестве примера он показал кадры, на которых манекенщицы позировали в меховых туфлях разных цветов.

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      Екатерина Ештокина
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