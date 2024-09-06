Стилист Рогов призвал россиянок носить меховую обувь осенью

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить туфли из меха осенью

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить обувь из меха осенью. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

«Модная Заметка. Меховая обувь — must have наступившей осени. Модно, тепло, иронично!» — заявил стилист. В качестве примера эксперт продемонстрировал фото инфлюэнсерш, которые примерили упомянутую модель обуви.

На размещенных снимках модели сочетали меховые туфли разных оттенков с юбками длины миди, цветными колготками и костюмами.

В августе стилист посоветовал россиянам носить одежду из одного модного материала. По словам Алеко Надиряна, осенью будут модными вещи из замши. Так, эксперт обратил внимание на тренчи, куртки, жакеты, жилеты.

