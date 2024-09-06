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18:19, 6 сентября 2024Ценности

Стилист Рогов призвал россиянок носить меховую обувь осенью

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить туфли из меха осенью

Фото: Dia Dipasupil / Getty Images

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить обувь из меха осенью. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

«Модная Заметка. Меховая обувь — must have наступившей осени. Модно, тепло, иронично!» — заявил стилист. В качестве примера эксперт продемонстрировал фото инфлюэнсерш, которые примерили упомянутую модель обуви.

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На размещенных снимках модели сочетали меховые туфли разных оттенков с юбками длины миди, цветными колготками и костюмами.

В августе стилист посоветовал россиянам носить одежду из одного модного материала. По словам Алеко Надиряна, осенью будут модными вещи из замши. Так, эксперт обратил внимание на тренчи, куртки, жакеты, жилеты.

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      Екатерина Ештокина
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