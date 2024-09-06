Россиянку осудят за жестокую расправу над матерью

В Марий Эл будут судить дочь, избившую и зарезавшую мать во время ссоры

В Марий Эл суд рассмотрит дело в отношении местной жительницы, расправившейся с матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 25 июля дочь выпивала с матерью в одном из домов деревни Пиштенгер Оршанского района. Они поссорились и подрались. Тогда обвиняемая схватила нож и дважды вонзила в грудь матери, а затем в бедро. Кроме того, россиянка ударила пострадавшую более пятидесяти раз. Та не выжила.

Против женщины возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас она находится в СИЗО.

Ранее в Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа.