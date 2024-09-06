Российский генерал раскрыл наиболее укрепленные позиции ВСУ

Наиболее укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были на донецком направлении. Данные раскрыл российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.
По его словам, украинские формирования, в частности, использовали подземные сети. «Где-то сооружения, коммуникации, которые были друг в друга, как говорится, запитаны таким образом, чтобы противник мог перемещаться абсолютно незамеченным сверху», — рассказал собеседник агентства.
Со слов Алаудинов, российским бойцам удалось ввести противника в заблуждение и одолеть, в том числе, и на наиболее укрепленных позициях ВСУ.
Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции на Украине и назвал дальнейшую задачу, которая, по его мнению, стоит перед российским обществом.