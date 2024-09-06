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10:49, 6 сентября 2024Россия

Российский генерал раскрыл наиболее укрепленные позиции ВСУ

Алаудинов: наиболее укрепленные позиции ВСУ были на донецком направлении

Фото: Александр Река / ТАСС

Наиболее укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) были на донецком направлении. Данные раскрыл российский генерал, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, украинские формирования, в частности, использовали подземные сети. «Где-то сооружения, коммуникации, которые были друг в друга, как говорится, запитаны таким образом, чтобы противник мог перемещаться абсолютно незамеченным сверху», — рассказал собеседник агентства.

Со слов Алаудинов, российским бойцам удалось ввести противника в заблуждение и одолеть, в том числе, и на наиболее укрепленных позициях ВСУ.

Ранее Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции на Украине и назвал дальнейшую задачу, которая, по его мнению, стоит перед российским обществом.

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      Елена Торубарова
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