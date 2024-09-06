Российский подросток совершил преступление с помощью самоката и попал на видео

В Екатеринбурге подросток вынес сейф из магазина

Российский подросток совершил преступление с помощью самоката. Инцидент, произошедший в Екатеринбурге, попал на видео, ролик опубликовали в Telegram-канале Ural Mash.

Как видно на кадрах, подросток разбил с помощью самоката окно в магазин «ЖизньМарт», а затем пролез в помещение. Сначала он осмотрел, что лежит на полках в торговом зале, а затем вышел из магазина с сейфом. Как утверждает канал, внутри сейфа находились 14 тысяч рублей.

По данным издания, инцидент произошел около пяти часов утра, подросток действовал не один.

В марте 2024 года сообщалось, что в Екатеринбурге подростки в возрасте 13-14 лет за сутки ограбили два магазина — они попадали в продуктовые точки, разбивая окна камнями.