МО: Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ под Курском

Экипаж российского Су-34 сбросил бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на скопление пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Удар был нанесен по разведанным целям авиабомбами с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После уничтожения целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

5 сентября Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.