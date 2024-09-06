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06:40, 6 сентября 2024Россия

Российский Су-34 сбросил бомбы на скопление ВСУ в Курской области

МО: Су-34 сбросил корректируемые бомбы на скопление ВСУ под Курском

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Экипаж российского Су-34 сбросил бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на скопление пехоты и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Удар был нанесен по разведанным целям авиабомбами с УМПК, что позволяет наносить точные удары с безопасного расстояния от линии боевого соприкосновения. После уничтожения целей экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

5 сентября Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить атаки штурмовых групп ВСУ в направлении Матвеевки, Ольговки, Малой Локни, Поречного Курской области.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. В этом регионе, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. О судьбе людей, которые находятся на контролируемых ВСУ территориях, на данный момент ничего не известно.

По состоянию на 5 сентября, потери противника за все время вторжения в российский регион превысили 10 тысяч человек.

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      Марина Совина
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