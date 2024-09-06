Русский музей в Эстонии переименовали в Музей народов

Русский музей в Эстонии сменил название на Музей народов Таллина

Таллинский русский музей сменил название. Теперь официально он называется Музей народов Таллина. Об этом сообщило национальное гостелерадио.

Как сообщает источник, решение о смене названия связано с тем, что музей «уже давно отражает наследие и традиции различных народов, проживающих в Таллине, а также их вклад в культурное наследие города».

«Музей народов Таллина» является филиалом Таллинского городского музея, был открыт в 2016 году. Заявлялось, что площадка призвана сохранить, исследовать и популяризировать культурное наследие русской общины города.

Ранее сообщалось, что в Москве Еврейский музей пришлось закрыть из-за подозрительного предмета.