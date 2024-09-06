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10:46, 6 сентября 2024Из жизни

Самая большая в мире золотая рыбка по имени Морковка ушла из жизни

Тело самой большой золотой рыбки весом 30 килограммов нашли в пруду в Шампани

Фото: JasonCowler / BNPS / Daily Mail Online

Во Франции не стало самой большой золотой рыбки в мире. Об этом пишет Daily Mail.

Безжизненное тело гигантского оранжевого карпа по имени Морковка нашли в рыболовном пруду Bluewater Lakes в Шампани. Хотя точный возраст рыбы неизвестен, считалось, что ей было около 20 лет, и она ушла из жизни из-за старости.

Морковка получила мировое признание благодаря своей необычной окраске и размеру — ее вес составлял 30 килограммов. Некоторые рыболовы приезжали в Шампань издалека, чтобы поймать гигантского карпа, а затем отпустить его обратно в пруд.

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Морковку похоронили рядом с ее прудом, в память о ней была установлена ​​мемориальная доска. Представитель Bluewater Lakes сказал, что Морковка была «единственной в своем роде». Она оставила наследие в виде двух мальков, один из которых уже весит 18 килограммов.

Ли Паркер был одним из последних, кто выловил Морковку в июле. «Абсолютно ужасная новость, ведь я ловил ее всего несколько недель назад. Такая трагическая утрата. Рад, что память о ней будет жить вечно», — написал он.

Морковка была на 18 килограммов тяжелее, чем золотая рыбка, пойманная Джейсоном Фьюгейтом в Миннесоте, США, в 2019 году, которую тогда также назвали самой большой в мире.

Ранее сообщалось, что мужчина из США рыбачил на озере Бивер, случайно поймал огромного веслоноса и побил рекорд. Вес рыбы составил более 57 килограммов.

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      Антонина Черташ
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