Санду предостерегла представителей церкви от вмешательства в политику

Санду: православное духовенство не должно вмешиваться в политику

Президент Молдавии Майя Санду призвала священнослужителей православной церкви не вмешиваться в политику накануне выборов главы государства. Об этом она заявила в эфире телеканала PRO TV..

Она призывала священнослужителей не участвовать в действиях, направленных на дестабилизацию ситуации в стране, потому как эти действия противозаконны. Санду также призвала духовенство республики позволить гражданам самостоятельно выбирать нового главу государства.

«Пусть они сосредоточатся на продвижении христианской морали и содействуют миру в нашем обществе. Это мой призыв, и я надеюсь, что его услышат как можно больше священнослужителей», — сказала президент.

Ранее Санду опровергла слухи о запрете Православной церкви Московского патриархата в Молдавии. «Напротив, за эти четыре года мы сделали больше, чем кто-либо, для продвижения мира и взаимопонимания между этими [Московской и Румынской] митрополиями», — сказала она.

