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15:54, 6 сентября 2024Ценности

Шапки-ушанки станут трендом осени

Стилист Ведерникова: шапки-ушанки и шляпы с широкими полями станут трендом осени

Фото: Carlos Amarillo / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Маша Ведерникова назвала модные головные уборы на осень 2024 года. Ее комментарий публикует WomanHit.

В текущем сезоне актуальными будут классические французские береты с декоративными элементами, например, металлическими заклепками, цепочками, пайетками или вышивкой. В то же время популярными станут шапки-ушанки из искусственного меха «чебурашка» или с ярким принтом, отметила эксперт.

Кроме того, в список вошли шляпы с широкими полями из шерсти, кашемира и кожи, а также шелковые и сатиновые платки. В свою очередь, одним из главных трендов специалистка сочла однотонные трикотажные комплекты, состоящие из шапки или берета и шарфа.

Ранее в сентябре сообщалось, что замшевые куртки, которые были популярны в 1970-х годах, вернулись в моду осенью 2024 года.

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      Алина Гостева
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