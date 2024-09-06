Симоньян подаст в суд на «Би-би-си»

Симоньян подаст в суд на BBC из-за фейков о ней в пропаганде Британии

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о планах подать в суд на «Би-би-си». Комментарий она опубликовала в своем Telegram-канале.

Симоньян заявила, что британские СМИ приписывают ей фейковые высказывания, в частности призывы к насилию против врагов России. «Британская пропаганда во всей красе и оригинальности. Ничего подобного я, разумеется, никогда не говорила», — написала она.

Глава RT заявила, что планирует подать в суд на «Би-би-си» за распространение ложной информации. «У них бюро есть в Москве, пусть немножко пыли поглотают», — заключила она.

Ранее Симоньян ответила назвавшему ее «медиакоролевой» президента России Владимира Путина американскому журналу Newsweek. Она призвала издание прекратить «кормить ее тщеславие фастфудом».

4 сентября стало известно, что Министерство финансов США ввело санкции против Симоньян и ее заместителей. По данным Минфина, российские журналисты якобы используют технологии искусственного интеллекта и дипфейки, чтобы повлиять на американские выборы, а именно подорвать доверие к избирательным институтам США. Руководителей RT также заподозрили в вербовке крупных американских блогеров.