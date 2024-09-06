Стало известно о массированном ударе по подразделению ВСУ в ДНР

Лебедев: российские военные нанесли массированный удар по ВСУ под Краматорском

Российские военные нанесли массированный удар по Вооруженным силам Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, армия России поразила украинские подразделения в Райгородке под Краматорском. Лебедев уточнил, что данный населенный пункт ВСУ используют для осуществления ротаций и пополнения частей военной техникой и боекомплектом.

«Известно, что поселок используется украинскими военными как одна из частей второй линии обороны. (...) На территории асфальтобетонного завода производится ремонт техники. А помещения завода переоборудованы под проживание личного состава», — объяснил представитель пророссийского подполья.

Лебедев также рассказал об ударе российских военных по пригороду Львова. Он уточнил, что были поражены склады, куда свозят технику и боеприпасы для ВСУ из Польши.