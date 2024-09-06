Стало известно о взрывах в районе аэродрома ВСУ в Днепропетровской области

Лебедев: в Павлограде зафиксированы взрывы в районе аэродрома ВСУ

В Днепропетровской области были зафиксированы взрывы в районе аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде. Об этом РИА Новости рассказал координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев.

«С взлетно-посадочной полосы этого аэродрома запускаются ударные БПЛА, а в зданиях рядом оборудованы склады и помещения, откуда ведется управление беспилотниками [ВСУ]», — объяснил Лебедев.

Представитель пророссийского подполья также сообщил об ударе по месту производства дронов ВСУ в Павлограде. По его словам, на пораженном заводе выпускали беспилотники с реактивными двигателями.

Утром 6 сентября в Павлограде раздались взрывы. Они прозвучали на фоне объявленной в Днепропетровской области воздушной тревоги. Спустя полчаса после этого в городе произошла новая серия взрывов.