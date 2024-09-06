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07:29, 6 сентября 2024Россия

Стало известно об одном до сих пор проходящем лечение пострадавшем в «Крокусе»

Кардиохирург Алекян: один пострадавший в «Крокусе» до сих пор проходит лечение

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Как минимум один из тех, кто пострадал при теракте в «Крокусе», произошедшем в марте, до сих пор находится на лечении. Об этом заявил кардиохирург, замдиректора по науке и инновационным технологиям НМИЦ хирургии имени Вишневского Баграт Алекян, его цитирует РИА Новости.

«За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке», — сказал он.

Медик заверил, что жизни пострадавшего сейчас ничего не угрожает. Других подробностей о состоянии получившегося травмы в результате теракта он не привел.

Ранее жительница дома в Москве рассказала, что узнала в соседе возможного брата обвиняемого по делу о теракте в «Крокусе» Хусейна Хамидова (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Квартира предполагаемого брата обвиняемого находится на Рязанском проспекте в многоэтажном доме.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек. Пострадали свыше 500 человек.

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      Анастасия Шейкина
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